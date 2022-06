Eindhovense torenspringster Praasterink debuteert als elfde op WK: ‘Heel coole ervaring’

Schoonspringster Else Guurtje Praasterink eindigde bij haar WK-debuut als elfde in de finale op het onderdeel 10 metertoren. Voor de 19-jarige Eindhovense was het een surprise dat ze in Hongarije de eindstrijd haalde. ,,Echt heel leuk.”

Praasterink gaf toe dat ze wel stond te shaken op dit wereldpodium. Het is allemaal wat groter en dat komt wel even binnen als je vooraf bij een voorstelrondje over het pooldeck moet lopen. ,,Ik vind het een heel coole ervaring”, zegt Praasterink.

Er zaten maandagavond veel Chinezen op de tribunes van de Duna Arena in Boedapest. Yuxi Chen (goud met 417,25 punten na vijf sprongen) en Hongchan Quan (416,95) lieten zo nu en dan een 10 op het scorebord verschijnen en waren ongenaakbaar. Praasterink scoorde in de finale 268,55, waar ze zondag nog tot 287,80 en 289,80 kwam. ,,Jammer dat het niet het resultaat is wat ik neer wilde zetten. Ik wilde te graag en toen ging het even niet. Daar leer ik weer van.”

Superprestatie

Bondscoach Ramon de Meijer noemde het bereiken van de finale een superprestatie. ,,Voor de eerste keer op dit niveau meedoen en dan direct de finale halen, is gewoon heel goed. Ik wist wel dat het erin zou zitten, maar ineens hoort ze tussen sporters die ze normaal alleen op tv ziet. Des te knapper is het dat ze haar kop erbij heeft gehouden”, aldus de Geldroppenaar.

Volledig scherm Guurtje Praasterink maakt een gestrekte salto vanaf de toren. © Lisa Leutner/REUTERS

Praasterink was wel degelijk onder de indruk van al die wereldtoppers bij elkaar. ,,Ik zie allemaal sporters met een tattoo van de olympische ringen. Ik train natuurlijk met Celine en Inge, maar hier kan ik een praatje maken met springers waar ik ongelooflijk fan van ben. Ik krijg heel vaak de vraag of ik uit Hongarije kom haha, geen idee waarom. Ik kijk wel heel goed naar wat ze doen en hoe het moet. Het doel is over twee jaar de Spelen van Parijs halen, dat zou heel tof zijn. Ik denk dat ik wel op de goed weg ben, dat hoop ik toch.”

Opvolgster van Celine van Duijn

Inge Jansen is bevallen van een dochter en Celine van Duijn heeft een operatie ondergaan aan haar schouder. Zij keert niet meer terug op het 10 meterplatform, vertelt opvolgster Praasterink, die topsport bedrijft en biologie studeert aan de universiteit van Louisville in de Amerikaanse staat Kentucky. ,,Celine gaat zich focussen op synchroon op de 3 meterplank met Inge. Ik ben te klein om plank te springen, vind het ook fijner dat ik niet dat bewegende ding heb.”

Quote Ik trainde al een tijdje in Eindhoven en mijn ouders waren het beu om op en neer te blijven rijden Guurtje Praasterink (19), torenspringster

Op haar zevende werd haar al verteld dat ze te klein zou blijven om wedstrijdzwemster te worden. ,,Dus probeer maar iets anders, zeiden ze. Zo ben ik in dat bad in Zoetermeer bij het schoonspringen uitgekomen. Mijn zus deed dat ook en ik vond het meteen echt superleuk.” En ze bleek er al snel talent voor te hebben. ,,Een jaar of acht geleden zijn we daarom met de familie naar Eindhoven verhuisd. Ik trainde daar al een tijdje en mijn ouders waren het beu om op en neer te blijven rijden.”

Volledig scherm Guurtje Praasterink in actie op de WK bij het torenspringen. © Marton Monus/REUTERS