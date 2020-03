Eindhovense turnster Volleman: ‘Moeilijk dat ik niet weet waar ik naartoe werk'

Een voor een zag Tisha Volleman (20) de coronacrisis de komende wedstrijden op haar programma wegvagen. Eerst de World Cup in Stuttgart, de stad waar ze met de Nederlandse turnsters vijf maanden geleden een olympisch teamticket verdiende. Vervolgens ging er een streep door de EK in Parijs, de NK in Rotterdam en de Olympische Spelen zijn intussen over de rand van 2020 geduwd. Voor iemand die bijna verslaafd is aan wedstrijden turnen, is het afzien.