Eindhovense Van Rijsewijk eerste vrouwelijke voorzitter korfbalbond

Van Rijsewijk is de eerste vrouwelijke voorzitter van de korfbalbond. ,,I may be the first woman in this office, I will not be the last”, zo herhaalde ze de woorden van de aankomende vicepresident van de Verenigde Staten, Kamala Harris. De Eindhovense prees de ‘inclusie en gender equalitity, volgens haar ‘vanzelfsprekend voor korfballers, voor de rest van de wereld uniek’, zo valt te lezen op de website van de bond.