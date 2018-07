Eindhovense Waterpolo Academie is op Spaanse leest geschoeid

De grootste waterpolotalenten van Nederland beginnen in augustus op de Waterpolo Academie in Eindhoven. Eerst beginnen negentien jongens tussen de 16 en 18 jaar aan een fulltime topsportprogramma. Later volgen waarschijnlijk ook meiden.

Met de komst van de Waterpolo Academie in Eindhoven is een lang gekoesterde wens van mannenbondscoach Robin van Galen (46) werkelijkheid geworden. ,,De beste talenten van Nederland worden op één plek opgeleid door de beste coaches en met de beste faciliteiten. Het is een kwestie van tijd voordat daar kwaliteit uitrolt. Op termijn zullen deze jongens de A-selectie van het Nederlands team gaan versterken. Daar ben ik van overtuigd", zegt de bondscoach van de Oranje-mannen, die volgende week aan het EK in Barcelona beginnen.

Zwembond KNZB koos voor Eindhoven als vestigingsplaats, omdat in de zwemstad alles voor handen is. De jonge waterpoloërs kunnen in Eindhoven op fietsafstand trainen, wonen en studeren. Het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Zuid heeft met onderwijsinstellingen afspraken gemaakt over het schoolrooster.

Van Galen: ,,Die jongens gaan op de campus in het voormalige klooster Eikenburg wonen. Daar is ook elke dag een kok aanwezig die verantwoorde maaltijden voorschotelt."

Spaans ritme

De waterpolotalenten krijgen straks een druk programma voor de kiezen. Van 8.30 tot 13.00 uur gaan de jongens naar school. Van 13.30 tot 15.30 uur is de eerste training. Daarna gaan ze eten. En 's avonds van 20.00 tot 22.00 uur volgt de tweede training van de dag. ,,Het is een beetje een Spaans ritme. Daar wordt ook zo laat getraind. Wij hebben natuurlijk ook te maken met de beschikbare badtijd", licht Van Galen toe. Vrijdagavond trainen de jongens bij hun eigen club en in het weekeinde spelen ze competitie.

De jongens die op 18 augustus aan de Waterpolo Academie beginnen zijn geboren in 2000, 2001 of 2002. PSV waterpolo telt één deelnemer: Julian van Oorschodt.

Hoofdcoach van de academie wordt de voormalige topspeler Harry van der Meer (44). De Hongaar Róbert Munkácsy (33) assisteert hem. Verder kan de groep een beroep doen op een zwemtrainer, krachttrainers, een fysiotherapeut en sportarts. De Waterpolo Academie wordt mede gefinancierd door een deel van het bedrag dat de waterpolomannen jaarlijks van NOC*NSF krijgen: 245.000 euro. Ook CTO Zuid en sponsoren dragen bij aan de financiering.