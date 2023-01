Eindhovense zaalvoetballer Martiello van Veen verruilt FCK De Hommel voor Belgisch avontuur

Ook Gianni Tiebosch (eveneens KK Malle Beerse) en Adil Zouthane (FT Borgerhout) gaven aan hun verdere zaalvoetballoopbaan (voorlopig) in België voort te zetten. Voor de leiding van de voormalige zaalvoetbalgrootmacht weer een bittere pil. De plannen voor komend seizoen lagen al klaar, daarin waren Tiebosch en Van Veen belangrijke pionnen. ,,Wie weg wil, moet gaan”, sprak bestuurslid Gerard De Hommel misnoegd. ,,Wellicht dat we nog één speler tussentijds gaan halen, maar dit is niet leuk meer.”

Jeugdig talent

Met Van Veen (21) had FCK De Hommel weer een jeugdig talent in de gelederen waar de komende tijd veel van werd verwacht. De rechterflankspeler moest met de Bossche zaalvoetballers naar een hoger plan toe in de eredivisie.

Lichtvoetig, behendig, doelgericht en snel. Zomaar enkele eigenschappen waarmee Van Veen de komende jaren een toegevoegde waarde voor FCK De Hommel had moeten zijn. Van Veen verklaarde in november nog het prima naar de zin te hebben bij FCK. ,,Het was in het begin een moeilijke stap om mijn oude vereniging ZVV Eindhoven los te laten, maar ben in Den Bosch enorm goed opgevangen. Ze geven me veel vertrouwen om nog meer te leren. Ik ben leergierig en gretig en voel me hier helemaal op mijn gemak.”