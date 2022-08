Eindhovense zwemmers zetten in op 3D-analyse

Met Marrit Steenbergen en Maaike de Waard behaalde het nationale trainingscentrum in Eindhoven deze maand succes op de EK langebaanzwemmen. Met behulp van 3D-analyse moeten topprestaties op de WK en Olympische Spelen ook tot de mogelijkheden gaan behoren. Daar is Roald van der Vliet van overtuigd.

,,Om te winnen van de rest van de wereld, heb je een bijzondere aanpak nodig.” Was getekend, manager Roald van der Vliet van InnoSportLab De Tongelreep, het kennis- en innovatiecentrum in Eindhoven dat als eerste zwemlab ter wereld beschikt over 3D-analyse voor de zwembeweging.

Met markers op de polsen en lampjes op de vingertoppen wordt via zes gekalibreerde camera’s de zwemslag gemeten. In een grafiek zien de zwemmer en trainer bijvoorbeeld tot op twee millimeter nauwkeurig wat er met de hand in het water gebeurt. Het door Sander Schreven ontwikkelde systeem kan dat inmiddels ook nagenoeg direct. ,,Binnen vijf à tien minuten kunnen wij het werkelijke bewegingspatroon laten zien, dan kun je in een training vier of vijf keer feedback geven”, vertelt Van der Vliet over de nieuwste innovatie die wordt uitgerold. ,,We zijn bezig om het met kunstmatige intelligentie terug te brengen naar real time, dan kun je bij wijze van spreken in het oor van de zwemmer in het bad fluisteren wat er niet goed gaat.”

Onderbuikgevoel staven

Het InnoSportLab probeert de topsportomgeving te optimaliseren. In samenwerking met Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen en Fontys Sporthogeschool in Eindhoven wordt informatie verzameld. ,,Meten en op basis daarvan advies geven aan coaches”, aldus Van der Vliet. ,,Er wordt in de sport best veel op onderbuikgevoel gedaan, wij proberen dat te staven. Je kunt namelijk wel denken dat het goed is om veel appels te eten om af te vallen, maar als je geen weegschaal hebt blijft het gokken. Wij proberen de informatie te verschaffen om iets goed te beoordelen. Met behulp van wetenschap zoeken we zo naar de best mogelijke techniek.”

Volle bak op investeren

In Eindhoven zijn Marrit Steenbergen, Maaike de Waard en Stan Pijnenburg met de 3D-beelden aan de slag gegaan. Hun coach Patrick Pearson gelooft heel sterk in 3D en wil er de komende twee jaar richting de Olympische Spelen van Parijs volle bak op investeren. ,,De laatste jaren zijn we vooral bezig geweest met starten en keren, maar was het nog heel moeilijk om de zwemslag te analyseren. Die ontwikkeling is er nu. Techniek trainen heeft veel tijd nodig, maar we zien nu bijvoorbeeld al dat Marrit wat smaller mag gaan doorhalen en Maaike haar afduw wat minder hoog mag eindigen”, aldus Pearson.

Zo’n 3D-analyse is slechts in stukje in een compleet gelegde puzzel. Maar in een sport waarbij een wedstrijd vaak op een paar tienden wordt beslist, kan ieder verbeterd detail de doorslag geven en een prestatie bijzonder maken. Van der Vliet: ,,Als je daardoor een pr zwemt of een medaille wint, maken wij toch honderd procent het verschil.”

Volledig scherm Sensoren voor de 3D-training in De Tongelreep. © InnoSportLab De Tongelreep