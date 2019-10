Eliud Kipchoge inspireert winnares Betty Chepleting in Marathon Eindhoven

,,Ik had 2.31,18 staan, dus haar toch een paar minuten van mijn pr af”, vertelde ze in atletenhotel Pullman. ,,Het was moeilijk. Het regende vanochtend en dat maakte het kouder dan verwacht. Maar ik had heel hard getraind en kon me dus toch verbeteren. Daarvoor ben ik naar Eindhoven gekomen. Misschien kom ik volgend jaar wel terug om hier nog harder te lopen.”