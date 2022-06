Emotioneel weekend eindigt met sensationele eerste Yamaha-zege voor Bestenaar Glenn Coldenhoff

,,Ik weet niet wat er met me gebeurde in die eerste manche: ik lag vier keer op de grond binnen een ronde” Analyseerde hij na afloop. ,,Maar ik voelde me hier al het hele weekend goed en was gewoon heel snel, ook na die valpartijen in de eerste manche. Zelf zijn we in een podium blijven geloven: er waren genoeg goede rijders die ook geen sterke manche reden, dus ik dacht: als ik win, kan het nog! En dat gebeurt dan ook nog. Ongelofelijk!”