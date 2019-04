Erik van Loon met oude navigator als favoriet naar Marokko

De eerste wedstrijd op de rallykalender van Erik van Loon is de Morocco Desert Challenge. Van Loon uit Eersel is met de Toyota Hilux de favoriet voor de eindoverwinning en gaat voor deze gelegenheid een reünie aan met zijn oude navigator: Wouter Rosegaar.

,,Na Dakar ben ik gaan rondkijken naar een andere navigator, maar helaas kwam de MDC net te snel om alles af te ronden. Daarom heb ik Wouter gevraagd om nog een keer in te stappen", aldus Van Loon. ,,We hebben samen mooie dingen gepresteerd, maar we missen eigenlijk nog een grote beker in onze kast. Dus ons doel is om de MDC te winnen.”

De Morocco Desert Challenge begint op 12 april in Agadir en finisht op 20 april in Saïda. ,,Het lijkt me een uitdagende rally. Qua competitie is het niveau heel verschillend, daardoor verwacht ik dat we regelmatig de proef zullen openen. Dat is een goed leerproces. Ik heb er nu al zin in.”

Dakar