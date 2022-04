Etiënne Bax antwoordt criticasters met dominante zege op nieuwe machine: ‘Mooier kan niet’

De Bergeijkse zijspancrosser Etiënne Bax houdt wel van een nieuwe uitdaging. Zo rijdt hij dit jaar voor het eerst met een viertakt machine, terwijl zijn grote concurrenten nog gewoon met een tweetakt rijden. Na een moeilijke aanloop was de beloning direct daar: een ongenaakbare dubbele manchezege in de openingswedstrijd van het WK in Markelo.

De GP-zege was vooraf absoluut nog geen ABC’tje, zo lichtte Bax na afloop toe. “Het was niet zo dat we er vooraf een hard hoofd in hadden, maar we hebben wel wat opstartproblemen gehad. De laatste weken hebben we dat echter kunnen keren. Het rijden ging al goed, maar het vinden van de juiste afstelling en het onderhoud, dat zijn dingen waar we nog veel over konden leren. Met de tweetakt reden we al meer dan vijftien jaar.”

De grote schok kwam voor Bax toen hij na een succesvolle trainingsstage terugkeerde naar Nederland. “We hebben in de winter een maand in Spanje gezeten, omdat het weer hier zo slecht was. Nul problemen gehad. We kwamen naar Nederland en daar hadden we gewoon heel veel moeite om de juiste afstelling te vinden. De eerste ONK ging nog niet zo goed en dat is pas een maand geleden. Als je dan ziet waar we nu staan. Dat is gewoon geweldig. Mooier kan het niet!”

In plaats van andere sproeiers en andere onderdelen, draait het bij afstellen nu om de ECU, de engine control unit. Met de computer kunnen de mappings van de motor aan worden gepast en dat klinkt simpeler en gebruiksvriendelijker dan voorheen, maar dat is het in eerste instantie niet per sé. “Voor mij als rijder was daar heel veel aanpassingsvermogen voor nodig. Iemand anders die programmeert de ECU en ondanks dat je daar ook veel data uit kunt halen, draait het nog steeds om de feedback van de rijder en dat was eigenlijk best lastig: leren hoe ik mijn feedback moest geven, zodat we de afstelling konden verbetereb.”

Hoewel de nieuwe machine dus de nodige aanpassingen vergt van de bestuurder en er nog veel te ontdekken valt, is de kersverse WK-leider zeer positief over het karakter. “Deze machine vergt ook gewoon een hele andere rijstijl. Het is veel minder agressief en voor mij is het eigenlijk veel plezieriger. Dat betekent wel dat we dingen op een hele andere manier moeten aanpakken. Zeker in het zand is dat nu compleet anders.”

“Nu is iedereen weer rustig”

En dat hij het naar zijn zin had op de motor, dat was duidelijk te zien. “Dit was er echt wel eentje uit het boekje ja! Mooier dan dit kan het gewoon niet”, klonk de opluchting door de stem van Bax, die door zijn omgeving weleens voor gek werd verklaard met de stap naar een viertakt. “Zeker in het begin toen we de afstelling niet op orde krijgen. Dan krijg je zoveel van die mensen die dan zeggen ‘Oh, en wat heb je nou gedaan?!’, dat is heel frustrerend voor monteurs. Die worden daardoor beïnvloed, terwijl je juist positief moet blijven. Die opmerkingen moesten we nu zo vroeg mogelijk wegpoetsen en dat is nu wel gelukt! Nu is iedereen wel weer rustig, denk ik.”