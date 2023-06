Etienne Bax wint na fabelachtige inhaalrace beide manches in Lommel: ‘Zo winnen is extra leuk’

Etienne Bax kende met zijn compaan Ondrej Cermak een topdag in Lommel. Het duo won beide manches bij de GP zijspancross in Lommel en liep veertien punten in op de leider van het WK. Al zag het daar in het begin niet naar uit, want door een fout werd Bax gedwongen tot een waanzinnige inhaalrace.

Het starthek viel, althans dat dacht Etienne Bax, maar dat was niet het geval. Het gevolg was dat Bax te vroeg weg was en tegen het starthek aanreed. Hij was daardoor bij de achtste Grand Prix-wedstrijd van het seizoen als laatste weg. ,,Ik maakte een fout”, zegt Bax. ,, Van tevoren hoop je op een dubbele manche-overwinning. Die hoop was toen weg. Je moet je schouders eronder zetten en proberen nog zoveel mogelijk punten te pakken. Een plaats in de top vijf was al geweldig geweest.”

Je kunt met kopstart winnen, maar op deze manier is extra leuk Etienne Bax

Uiteindelijk deed Bax het samen met zijn partner Ondrej Cermak tot zijn grote verrassing veel beter. Ronde na ronde haalde het duo de ene na de andere concurrent in. Met nog één omloop te gaan lag het tweetal op de tweede plek achter koplopers Justin Keuben en Dion Rietman. ,,Die pakten we met nog drie of vier bochten te gaan. Ik had na onze start niet meer gedacht dat we konden winnen. Pas kort voor het einde dacht ik dat het nog kon. Vanwege de zon zag ik onze monteur in de pit ook niet. We lagen met nog drie ronden te gaan zeventien seconden achter.”

Één van zijn mooiste zeges

Bax weet wat winnen is, hij werd al vijf keer wereldkampioen. Toch noemt hij deze zege uniek. ,,Op Grand Prix-niveau ben ik er nooit eerder in geslaagd om van helemaal achteraan nog te winnen. Dit is één van mijn mooiste zeges. Je kunt met kopstart winnen, maar op deze manier is extra leuk.” Wat het ook speciaal maakt is dat Lommel de thuisrace is voor de Bergeijkenaar. ,,De race is weliswaar over de grens, maar wel dichtbij. Het is maar een minuut of tien. Er waren veel vrienden en supporters bij.”

We staan nog steeds veel punten achter. Er volgen straks drie wedstrij­den achter elkaar, dan moeten we dichterbij komen Etienne Bax

Behalve de eerste manche wonnen Bax en Cermak ook de tweede. Dat ging totaal anders dan in de eerste race. De eerste bocht kwam het duo nog als derde of vierde door, maar bij elke finish passage gingen ze aan de leiding. Dankzij de twee zeges klom Bax van de derde naar de tweede plek in de stand om de WK-titel. Het verschil met koplopers Marvin Vanluchene en Nicolas Musset is met nog zes Grand Prix-wedstrijden te gaan 25 punten.

,,Onze resultaten waren eerst niet goed. Daarom ging onze focus op de prestaties in het weekend. De gedachten aan het kampioenschap gingen naar de achtergrond. We staan nog steeds veel punten achter. Er volgen straks drie wedstrijden achter elkaar, dan moeten we dichterbij komen.”

De broer van Etienne, Robbie Bax finishte samen met Haske Hurkmans in de eerste race als twintigste en viel in de tweede al snel uit.