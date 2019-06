Etienne Bax wint niet in Oss, maar gaat wel aan de leiding in het klassement: ‘Een zeer goed seizoen’

Omdat Daniel Willemsen momenteel zonder bakkenist zit, en zondag dus niet kon rijden in Oss, klom Bax over hem heen in het algemeen klassement. In de strijd om het wereldkampioenschap staat Bax - na zeven van de veertien wedstrijden - ook al bovenaan. ,,We hebben tot nu toe een zeer goed seizoen”, benadrukt Bax. ,,In alle wedstrijden hebben we constant gescoord en zaten we er goed van voren bij. Het hele team is ook uiterst gemotiveerd om de wereldtitel te pakken.” Én de ONK-titel.

Rentree

Broer Robbie werd in Oss tweede en staat in het ONK-klassement op de achtste plek met de Belgische rijder Arne Dierckens. Opvallend was ook de rentree van Kenny van Gaalen in Oss. De Nulandse bakkenist is eigenlijk al gestopt met zijspancrossen, maar zat op circuit de Witte Ruysheuvel weer voor even in de bak bij Justin Keuben. Het is de vraag of hij er bij de volgende GP, op 6 en 7 juli in Markelo, weer bij is. Daar hoopt Bax zijn koppositie te verstevigen.