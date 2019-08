Europees kampioene Inge Jansen: Ik heb het nu goed gedaan, maar dat betekent niets voor volgend seizoen

,,Zo'n wedstrijd heeft een enorme impact. Je bent de hele dag bezig en daarnaast is het ook nog eens een lang seizoen geweest, waarin ik veel wedstrijden heb gesprongen. Maar dit is een mooi slot van het seizoen.” Bondscoach Edwin Jongejans zag tijdens de wedstrijd al dat Jansen een gooi deed naar de Europese titel. Zelf kreeg de PSV-springster daar niets van mee. ,,Ik heb de hele wedstrijd niet meegekeken. Ik had dan ook geen idee waar ik stond tijdens het springen door.” Jansen voelde wel dat ze 'goed in de wedstrijd zat'. ,,Ik zat in een goede flow en had het gevoel dat het niet nodig was om te kijken waar ik stond. Anders geeft dat ook juist weer extra spanning. Nu kon ik in alle rust springen.”