Eva Brands (PSV Waterpolo) wint clubheldenverkiezing Eindhovens Dagblad: ‘Ik doe het met veel liefde’

,,Wat fantastisch om te horen. Ik kan bijna niet uitdrukken hoe blij ik ben dat ik heb gewonnen.” Met enorme blijdschap reageert Eva Brands (20) op de boodschap dat ze de Clubheld van het ED is geworden. ,,In de eerste tussenstand was ik niet opgenomen omdat ik net was genomineerd”, vertelt de Eindhovense. ,,Vervolgens ben ik enorm veel gaan promoten. In de volgende tussenstand stond ik bijna vierhonderd stemmen achter. De hele club ging erachter staan en zelfs mijn oma’s hebben gestemd. De saamhorigheid was groot. En we did it. Wauwie. Natuurlijk ben ik heel benieuwd hoe dit verder gaat.”

Haar vader Marcel – voorzitter van de club – is trots op zijn dochter. ,,Ongelooflijk.We hebben tweehonderd leden en ze haalt zomaar bijna negenhonderd stemmen op. Daar heeft ze zo veel tijd in gestoken.” Eva geeft nader uitleg. ,,Het begon met mijn eigen vrienden. Via mijn account en de PSV waterpolo-website heb ik berichten geplaatst op Snapchat, Facebook, Instagram en LinkedIn. Vervolgens is gevraagd om het doo rte sturen en te delen. Dan gaat het van familie naar vrienden en daarvan weer vrienden. Het is gelukt. Zelfs mensen in België en Duitsland hebben op me gestemd, haha.” De tweedejaars student communicatie kan het nog amper bevatten. ,,Daarvoor wil ik natuurlijk iedereen heel hartelijk bedanken. Hieruit blijkt dat het hart van en voor de vereniging PSV waterpolo echt heel groot is.”

Duizendpoot

De insteek om mee te doen was voorkomen dat kleine sporten de vergeten sporten gaan worden, zegt Brands. ,,Er wordt aan kleine sporten niet zoveel aandacht besteed. Het vrijwilligerswerk is echter overal even belangrijk.” De Clubheld is op jonge leeftijd al een duizendpoot binnen de vereniging. In 2016 heeft ze een mediateam opgericht, waarin ze momenteel haar hoofdfunctie heeft. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor alle sociale media (posters worden zelf ontworpen), het organiseren van een vrijwilligersmarkt en jeugdkampen. Tijdens wedstrijden zit ze vaak achter de jurytafel, ze is lid van het hoofdbestuur, jeugdleider en betrokken bij beleidsplannen.