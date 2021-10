Ex-hockeyer Michiel Vink liep razendsnelle tijd in Rotterdam: ‘Ik voel me jonger dan 42'

Je was bijna zes minuten sneller dan de beste Nederlander een week eerder tijdens de marathon van Eindhoven. En de omstandigheden in Rotterdam waren zeker niet beter, dan die in Eindhoven. Ben jij zo goed?

,,Ik voel me in ieder geval jonger dan 42. En mijn trainer Wilfred van Mill heeft me ongelofelijk goed voorbereid. We hadden maar vier weken de tijd. Want ervoor werd ik Nederlands kampioen 10 km in de klasse 40+. Daarna vakantie, en weer wat later kreeg ik te maken met pijntjes. Ben Wilfred dankbaar.”

Je hebt in Eindhoven op het hoogste clubniveau gehockeyd. Zoals in het eerste van respectievelijk Oranje Zwart en EMHC (clubs, die in 2016 fuseerden en als Oranje-Rood verder gingen). Kun je een paar teamgenoten van toen opnoemen?

,,Jay Stacy, Rob Reckers. En ik heb gespeeld met Shahbaz Ahmed uit Pakistan. De Johan Cruijff van het hockey. Een rustige man met zelfvertrouwen. Altijd bezig zichzelf te verbeteren. Shahbaz had een toverstick. Hij was van een andere dimensie.”

Hockey is een teamsport, hardlopen is een individuele sport. Waarom ging je hardlopen?

,,Ik ben mede-eigenaar van Bluedesk CRM. Niet makkelijk om je drukke baan te combineren met sport. Maar wel makkelijker als hardloper, dan als teamsporter. Een hardloper gaat sporten wanneer het uitkomt. In teamverband ligt dat anders.”

Volledig scherm Michiel Vink (archiefbeeld uit 2006). © Kees Martens

Je stapte over van een explosieve sport op een duursport. Was dat niet wennen?

,,Jazeker. De gewrichten en pezen worden anders belast. De eerste tijd als hardloper had ik regelmatig blessures. Last van de achillespezen. Op mijn 34e werd Luc Krotwaar mijn eerste looptrainer. Van nauwelijks afstandjes lopen, kom je terecht bij zo’n trainer. Luc leerde me kilometers te maken. Vervolgens trok Wilfred me naar de baan, en hij voegde er snelheid aan toe.”

Je liep twee weken terug in de marathon van Eindhoven. Dat deed je met het oog op Rotterdam. Hoe vond je de Eindhovense marathon?

,,Geweldig. Fantastische sfeer op en rond het parkoers. Ik had moeite om na dertig kilometer uit te stappen. Maar dat moest. Nog geen volgende marathon in mijn planning. Maar Eindhoven staat wel op mijn verlanglijstje.”

Je bent 42. Wat is nog allemaal mogelijk?

,,Leeftijd zegt me nauwelijks wat. En in feite is hardlopen een simpele sport: je gaat voetje voor voetje naar de eindstreep. Er is nog veel mogelijk. Ik denk aan een tijd iets onder 2.20. Wacht even, schrijf het maar niet op. Staat zo arrogant. Paar minuutjes van mijn pr af, schrijf dat maar op.”