Excellerende Eindhovenaar Kevin van Veen maakt kans op fraaie prijs

Van Veen is genomineerd voor de prestigieuze prijs in de League Two, het vierde niveau in Engeland, en neemt het op tegen Eoin Doyle (Swindon Town), Otis Khan (Mansfield Town) en Ben Tozer (Cheltenham Town). De spits degradeerde vorig seizoen met zijn club uit de League One en moest dit seizoen een tijdje op zijn kans wachten. Inmiddels is hij basisspeler bij Scunthorpe, dat het lastig heeft. De ploeg van Van Veen staat op de 21ste plaats.

Big Kev

Van Veen is met zijn 4 doelpunten de clubtopscorer van The Iron, de club waar TOP Oss hem in de winterstop van het seizoen 2014/2015 nog voor een slordige 400.000 euro aan verkocht. Daarvoor speelde de Eindhovenaar bij JVC Cuijk, UDI’19, Helmond Sport en in de opleiding van PSV. De aanvaller was in Engeland al snel geliefd bij de fans, maar vertrok later naar het Northampton Town van Jimmy Floyd Hasselbaink. Sinds begin dit jaar is hij echter weer speler van Scunthorpe United, waar Big Kev nog een contract tot en met de zomer van 2021 heeft.