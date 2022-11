‘Fast Guuske’ van den Eijnden ‘superblij’ met brons op EK veldrijden

Nadat Van den Eijnden vorige zondag in Maasmechelen de wereldbekercross had gewonnen, werd ‘Fast Guuske’ door velen naar voren geschoven als de topfavoriet in de strijd op de Europese titel. ,,Natuurlijk wilde ik hier het goud winnen, maar ik ben superblij met de bronzen medaille”, verzekerde de ZZPR-renner nadat hij bovenop de Citadel van Namen van het erepodium was gestapt.

,,Ik had nog wel een kopstart, maar kreeg het daarna in de eerste ronde al direct heel zwaar”, zo omschreef Van den Eijden het begin van zijn race. ,,Halverwege had ik dan ook niet meer verwacht op het podium te eindigen.” De ommekeer kwam in de voorlaatste ronde. ,,Ik kwam er weer doorheen en begon mensen in te halen.” Toen ook eindelijk kon zijn technische kwaliteiten kwijt op de de beruchte schuine kant van de Citadel en in de listige afdalingen. ,,Als je achter iemand rijdt, heb je daarvoor niet de ruimte.” Als lichtgewicht kon hij ook bergop het verschil maken.

Na een perfect gereden klim op de kasseien en daarop volgende passage van de schuine kant, kreeg hij de op de derde plaats rijdende Antoine Jamin te pakken. Hij passeerde de Belg en reed probleemloos naar haar brons. ,,Meer zat er niet in, want ik zag wel dat plek twee te ver weg was.”

Guus van den Eijden is een voormalige BMX’er, die zich de laatste jaren op het crossen heeft gestort. ,,Ik vind veldrijden het leukste dat er is. Ik heb nu al zin in de rest van het seizoen.”

Volledig scherm Guus van de Eijnden stuurt zijn fiets behendig richting het podium. © photo: Cor Vos

Mika Vijfvinkel, het trainingsmaatje van Van den Eijnden kwam als tiende over de streep. ,,Ik mikte op een plek in de top-5, maar nu ben ik hier hartstikke blij mee.” De junior uit Budel wees op een flinke zwelling onder zijn linkeroog. ,,Ik was na de start goed weg, voelde me prima, het rondje ligt me, maar toen ging ik over de kop bij het oprijden van de kasseiklim.”

De klap kwam zo hard aan dat Vijfvinkel behoorlijk aangeslagen zijn weg vervolgde. Het duurde een tijdje eer hij zich weer helemaal senang voelde. ,,Dat was in de laatste paar ronden. Ik kwam terecht in een groepje dat reed voor de tiende plek en ben er vol voor gegaan.” Net als Van den Eijden wist ook Vijfvinkel dat in de laatste ronde als eerste de combinatie van kasseienklim en schuine kant moest ingaan. ,,Dat ging zo lekker, dat ik toch nog met een goed gevoel dit EK heb kunnen afsluiten.”

Volledig scherm Guus van den Eijnden: 'Ik vind veldrijden het leukste dat er is.' © Vic Geerlings