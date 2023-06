FC Eindhoven als grote favoriet naar eindstrijd om landstitel; tegenstander wordt zondag bekend

De laatste titel van FC Eindhoven dateert van 2015. Het is de ploeg van coach Jan Vogels er alles aan gelegen om dit seizoen eindelijk weer het kampioenschap te pakken. Te vaak ging het op het allerlaatste moment mis. Wie de tegenstander van FCE in de finale wordt, gaat zondag bekend worden. Tigers Roermond won vrijdag in de andere halve finale met 4-2 bij Hovocubo. Daar is de stand in de best-of-three nu 1-1. Het derde duel is zondag ook weer in Zwaag.