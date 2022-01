FC Eindhoven hofleverancier Oranje tijdens EK zaalvoetbal in Nederland; vijf spelers in selectie

Daarmee leveren de blauwwitten het leeuwendeel van de vijftienkoppige selectie die alle groepsduels in de Ziggo Dome in Amsterdam afwerkt. Wereldkampioen Portugal en Servië zijn de overige tegenstanders in een groep waarvan de eerste twee landen in de poule zich plaatsen voor de kwartfinale. Of er publiek mag worden toegelaten worden later beslist. De overige spelers die zijn geselecteerd komen van landskampioen Hovocubo uit Zwaag (vier), FC Marlène uit Heerhugowaard (vier), het Amsterdamse ASV Lebo en FCK de Hommel uit Den Bosch.