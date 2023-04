FC Eindhoven Vrouwen bouwt van ‘één grote chaos en onrust’ naar eerste landstitel, maar daar moet het niet bij blijven

Na enkele zenuwslopende weken kan bij FC Eindhoven Vrouwen de kroon op het vele werk worden gezet. Vandaag winnen van DTS’35 zou voor de ploeg van coach Ivo Veltrop de eerste landstitel betekenen. Hoe is FC Eindhoven de beste amateurclub in het vrouwenvoetbal geworden?

Technisch manager Sandra Swinkels is de grote animator achter het vrouwenvoetbal bij FC Eindhoven. De voormalige international begon vijf jaar geleden aan een reis die voorlopig nog niet ten einde is. ,,Samen met Frits Hallink (teammanager, red.) ben ik destijds naar FC Eindhoven gekomen”, geeft Swinkels aan. ,,Tijdens het eerste seizoen was meerdere malen de vraag; hoe krijgen we dit op de rit? Het was echt een chaos en een sfeer van grote onrust. Veel speelsters wilden vertrekken. Ik kon ze gelukkig overtuigen om te blijven. Op de laatste speeldag ontliepen we de nacompetitie voor degradatie.”

Het bleef vervolgens nog enige tijd onrustig aan de Eindhovense Velddoornweg. Swinkels: ,,Niet alleen binnen de vrouwentak, maar ook binnen de hele club. Ik heb vele individuele gesprekken gevoerd en toen gelukkig vele speelsters kunnen behouden. Dat was het vertrekpunt.”

Vijfjarenplan

Het ging met vallen en opstaan. Er kwam een vijfjarenplan met als doel om structureel in de top-drie mee te draaien. ,,We zijn daar vol voor gegaan en hebben doorontwikkeld. Dan is deze titel zeker een bekroning. Maar we willen meer. Net zoals we na het eerste seizoen onze doelstellingen prestatief hebben bijgesteld, zo zijn we vorig seizoen ook de doelen weer gaan bijstellen. Op de achtergrond gebeurt er ondertussen heel veel in samenwerking met de BVO.”

Swinkels stopte haar hele ziel en zaligheid in de vrouwentak van FCE. Niet alleen de vrouwen, maar ook het meidenvoetbal werd in de plannen van de inwoonster van Someren meegenomen. ,,Ik ben echt megatrots als ik terugkijk. Een compliment aan de speelsters uit de vrouwenselectie dat ze zelf ook het vertrouwen zijn blijven houden. Het is natuurlijk geweldig dat de speelsters die voor het tweede team uitkomen zich altijd positief hebben opgesteld en zich ten diensten hebben gesteld van Vrouwen 1.”

Swinkels vervolgt: ,,Uiteindelijk is het één grote selectie die bestaat uit twee teams. Maar ook de jeugdteams die zich volop blijven ontwikkelen. Waar we vijf jaar geleden een weg hebben ingezet met volop beren op de weg, is het nu een stabiele club aan het worden met een goed bestuur en veel vrijwilligers. Nu nog een vernieuwde accommodatie.”

Van amateurs naar profs?

De volgende plannen liggen alweer klaar. Binnen drie seizoenen moet er een betaald voetbalteam onder de BVO gaan komen. ,,Dat wordt momenteel onderzocht. Ook de BVO staat hier heel positief in, dus gaan we samen proberen dit voor elkaar te krijgen. Zodat we op redelijk korte termijn een professioneel vrouwenteam hebben en daarnaast het ideaalbeeld om het verblijf aan de bovenkant van de Topklasse en de Hoofdklasse te continueren, met daaronder een professionele meidenopleiding.”