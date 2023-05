FC Eindhoven Vrouwen houdt aan verre reis een punt over; seizoen nu definitief voorbij voor kampioen

Overwin­ning tegen koploper baat Oran­je-Rood niet, ploeg eindigt wéér als vijfde

Na vier jaar misgrijpen, moest en zou Oranje-Rood er dit jaar wél bijzijn als er in de play-offs wordt gestreden om het landskampioenschap in de Tulp Hoofdklasse. Die doelstelling is niet gehaald en dat doet pijn in het Eindhovense kamp.