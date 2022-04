FC Eindhoven Vrouwen in titanenstrijd ten onder; tweede plaats ingeleverd aan DTS’35

FC Eindhoven had de gehele wedstrijd een licht overwicht en kreeg in de eerste helft de beste kansen. De ploeg van het trainersduo Sandra Swinkels/Ivo Veltrop vergat echter om te scoren. Na de pauze gooide de thuisploeg de hele tactiek om. Dat verraste de Eindhovense verdediging waardoor meteen in de eerste minuut na rust de 1-0 viel. Daarna nam FCE het initiatief weer over. De grootste kans was voor Jolijn Verploegen die zes minuten na de pauze op aangeven van Felice van Duijnhoven de bal rakelings over het DTS’35-doel werkte. De bezoeksters bleven aandringen, maar het leidde uiteindelijk tot niets.