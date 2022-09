FC Eindhoven wint ondanks blessurespook bij rivaal ASV Lebo, ZVV verliest van Hovocubo

De ploeg van coach Jan Vogels kwam in Amsterdam behoorlijk gehavend aan de aftrap. Net als vorige week in het verloren duel om de Supercup tegen Hovocubo (2-1 nederlaag) was de ziekenboeg weer rijkelijk gevuld. De Eindhovense formatie miste de geblesseerden Oualid Saadouni, Ayoub Boukhari, Zakaria Amrani, Dennis van den Eijnden en Marwan Rebbah. Topschutter Saïd Bouzambou keerde terug van een schorsing. Ondanks een ware blessureplaag hielden de Eindhovenaren de stand tot aan de rust op 0-0.

Na de pauze kwam de ploeg van coach Jan Vogels beter in haar spel. Said Bouzambou tekende in minuut 24 voor de 0-1 voorsprong. Via de jeugdige Gerben Sozeyedio werd het even later 0-2. De Eindhovenaren hielden daarna ondanks de vele kwetsuren verrassend goed stand. Uiteindelijk viel de aansluitingstreffer van de Amsterdammers twee minuten voor tijd: 1-2.

ZVV Eindhoven maakt het landskampioen Hovocubo even lastig

ZVV Eindhoven is weer terug in de eredivisie. Tegen de topformatie van Hovocubo kwam de ploeg van coach Abass Almass er maar heel even aan te pas.

Hoewel er met 5-2 werd verloren, stapte de rood-witte formatie met geheven hoofd van de speelvloer. Er werd te slordig met de mogelijkheden omgegaan. Landskampioen en bekerwinnaar Hovocubo had het even moeilijk met de enthousiaste thuisploeg. Bij rust stond er 1-3 op het bord. Bij 0-2 liet Ed Craenen namens ZVV de 1-2 aantekenen. Vlak na de pauze leek er een sensatie in de maak toen Bilal Sadoq de 2-3 binnenschoot. De Noord-Hollandse bezoekers herstelden zich daarna en liepen uit naar 2-5.

Oudgedienden

Oudgedienden Kamal El Hassani, Mo El Moussaoui, Bilal Achenteh, Ibrahim Danisik, Adnan Asbaa keerden dit seizoen terug op het oude nest. Na de noodgedwongen degradatie van drie jaar geleden , ging ZVV met een jeugdig team verder. Dat standpunt wordt dit seizoen ondanks de terugkeer van het vijftal niet losgelaten. Coach Almass: ,,We zijn zeer Sadoq met de groep van afgelopen jaar die ondanks de jonge gemiddelde leeftijd bijzonder volwassen heeft gepresteerd. Echter door de promotie aar de eredivisie zijn we bewust op zoek gegaan naar wat ervaring. We zijn heel blij met deze versterkingen.”