Feest voor Eindhoven Atletiek: Kim Dillen bekroont comeback in Leemputtenloop, Michiel Vink wint bij de mannen

Michiel Vink maakte er in Rijen naar eigen zeggen een ‘zomeravondloopje’ van. Hij harkte met 31.50 minuten wel het parcoursrecord binnen. Waar aanvankelijk een tweestrijd met Jop van der Steen leek te ontstaan, werd het een acht kilometer lange solo voor Vink. ,,Onze trainer had deze wedstrijd op de kalender gevonden. Daar ben ik achteraf best blij mee. Het is een geweldig mooi parcours dwars door de bossen. Mijn tijd is naar omstandigheden okay, maar eigenlijk moet er nog wel een minuutje af. Dat probeer ik dan maar op 15 mei tijdens de NK 10 kilometer in Venlo.”

Op ruime achterstand finishte zijn concurrent van deze avond. Van der Steen had geen verklaring waarom het in de Boswachterij Dorst niet goed liep. ,,In Oosterhout had ik goede benen, vandaag was het al snel duidelijk dat ik niet kon meekomen met Michiel.”

Vlak achter de Tilburger liep de tweede atleet van Eindhoven Atletiek, Ben Souwen, over de eindstreep. Rijenaar Robert Jongh kwam als vierde binnen. ,,Het viel niet mee vanavond. Het is dan ook pas weer mijn eerste race na de marathon van Berlijn verleden jaar september”, hijgde de master na zijn 34 minuten durende inspanning.

Terugkeer Kim Dillen

Voor de winnares van deze populaire 10 kilometer telde de eindtijd niet. Kim Dillen, al jaren actief in de nationale top, wilde gewoon weer eens een wedstrijd afwerken. Haar man, tevens haar coach, had ook haar aangeraden naar Rijen af te reizen. ,,We hebben afgelopen maandag pas ingeschreven. Het is mijn eerste optreden na een mislukt avontuur in Valencia. Daar ontstond een ontsteking in mijn knie die me het lopen volledig belette. In februari kon ik pas weer wat duurwerk gaan doen. Tempotraining heb ik nauwelijks nog gedaan.”

Voor de marathonloopster uit Waalre was het daarom afwachten hoe deze race zou verlopen. ,,Eerlijk gezegd had ik geen idee waar ik zou staan conditioneel. Gelukkig hadden we een fijn groepje met zeven lopers waar ik mee kon trekken. Dat ging in mijn enthousiasme natuurlijk wel te hard in de eerste kilometer. Daarna was het doorwerken tot de uiteindelijk eindtijd van 37,06 minuten. Het is weer een beginnetje. Ik denk dat de Venloop nog wat te vroeg voor me komt, maar ik kan gelukkig weer uitzien naar andere opstapwedstrijden. In het najaar wil ik er weer volledig staan. Dan denk ik aan deelname aan de snelle 10 kilometer tijdens de Tilburg Ten Miles.”

Naast de verrassende start van Dillen viel ook het mee lopen van de Bredase Rosanne Boekestijn op. De loopster van Sprint verbeterde zich op deze afstand flink en bracht een eindtijd van 38,39 minuten op de klokken. De winnares van Rondje Vrachelen, Ciska Hensen, had hier geen antwoord op. Hensen won wel in haar leeftijdsgroep met een tijd van 39,33 minuten.