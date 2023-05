Femke Bol overtuigt meteen bij eerste wedstrijd van seizoen, Cathelijn Peeters loopt WK-limiet

met video Emoties komen los bij ongenees­lijk zieke Robbie Hageman na bijzonder afscheids­ge­vecht: ‘Als je mij een microfoon geeft, krijg je problemen’

Twee operaties, 28 bestralingen en vijf chemokuren. Robbie Hageman (31) onderging het allemaal, maar wilde hoe dan ook in de ring afscheid nemen als kickbokser. Dat gebeurde zaterdagavond, en hoe. In zijn eigen Eindhoven nam the Rabbit op bijzondere wijze afscheid. ,,Ik had dat misschien niet zo moeten zeggen.”