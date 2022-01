Final Stage Q School dag 2 | Vroege exit voor Willem Mandigers, ook Klaasen na één ronde klaar

Hoe Roy Meyer door het missen van de Spelen een topjaar beleefde: ‘Ben als mens én sporter enorm gegroeid’

Voor judoka Roy Meyer (30) was 2021 een jaar van uitersten. De Bredanaar verloor de strijd om het olympische ticket van rivaal Henk Grol en miste de Spelen waar hij jaren naartoe had gewerkt. Maar juist daardoor ging er een nieuwe wereld open. Een gesprek met de judoka over de Spelen, het omgaan met teleurstellingen en hoe deelname aan een televisieprogramma zijn wereld drastisch veranderde.

