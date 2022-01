Final Stage Q School dag 3 | Mandigers en Merkx opnieuw snel uitgeschakeld, Klaasen speelt goed, maar verliest toch

Mandigers kwam voor de tweede keer in drie dagen tijd tot de tweede ronde, maar ook vandaag ging het daar mis. Landgenoot Vincent van der Meer versloeg Mandigers met 6-3. Alexander Merkx was gisteren nog de best presterende Brabander van de dag, maar vandaag verloor hij meteen, ondanks een prima gemiddelde van 87, van de Belg Ronny Huybrechts. Zowel Mandigers als Merkx zal zaterdag de beste van de dag moeten zijn om met een tourcard naar huis te gaan.