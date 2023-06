Finalisten klaar voor de strijd in het Philips Stadion: ‘Het wordt een geweldige wedstrijd met veel fans’

FC Barcelona en VfL Wolfsburg werken ontspannen toe naar de finale van de Champions League voor vrouwen, zaterdag in Eindhoven. Vrijdag trainden beide teams in het Philips Stadion en was er veel belangstelling voor de persconferenties.

Caroline Graham Hansen kreeg de vraag of het Philips Stadion niet wat aan de kleine kant is, nu topvoetbalsters wedstrijden voor veel meer toeschouwers gewend zijn. De 28-jarige uitblinkster bij Barcelona in de halve finale tegen Chelsea in zowel Stamford Bridge als Camp Nou loopt lang genoeg mee om 34000 toeschouwers niet niks te vinden.

De UEFA kiest drie jaar op voorhand voor een locatie en toen speelden de vrouwen nog maar zelden met hun club in de grotere stadions. ,,Dit is een fantastisch stadion, wat mij een goed gevoel gaf toen we het veld opliepen", toonde Graham Hansen, die in het verleden vijf seizoenen voor Wolfsburg speelde, zich oprecht blij met de keuze. ,,Het wordt een geweldige wedstrijd met veel fans. Dat er nog veel meer mensen zijn die een ticket wilden, laat zien hoe ver het vrouwenvoetbal is gekomen en dat we in de toekomst nog grotere stadions kunnen vullen.”

Tien jaar geleden speelden we alleen maar lange ballen waar we dan achteraan renden, nu laten we de bal rollen en spelen we echt voetbal Alexandra Popp (32), voetbalster VfL Wolfsburg

Ook Alexandra Popp, sterspeelster aan Duitse zijde, geniet morgen van een uitverkocht Philips Stadion. ,,Ik ben blij dat ik deze tijden nog mag meemaken, tot een paar jaar geleden ging de ontwikkeling nog niet zo snel. Ik vind het waanzinnig leuk om iedere week in een vol stadion te spelen, in de rug gesteund door supporters die steeds luider worden. Ook als alle fans tegen je zijn, zoals voor ons in de halve finale tegen Arsenal in het Emirates Stadium, is het nog leuk. We spelen ook voetbal omdat we onze vreugde en passie willen delen", aldus Popp, die er trots op is dat Wolfsburg, Europees clubkampioen van 2013 en 2014, zich met het vrouwenvoetbal mee ontwikkeld heeft en al die jaren aan de top is gebleven. ,,Tien jaar geleden speelden we alleen maar lange ballen waar we dan achteraan renden, nu laten we de bal rollen en spelen we echt voetbal.”

Volledig scherm Alexandra Popp in het Philips Stadion. © AP

Vorig seizoen stonden Barcelona en Wolfsburg in de halve finale tegenover elkaar. Barcelona besliste het tweeluik direct met een 5-1 zege. Wolfsburg won wel de return met 2-0. Tommy Stroot, oud-trainer van FC Twente en nu aan het roer bij Wolfsburg, weet daardoor welke uitdaging hij kan verwachten. ,,De grootste van het jaar”, aldus de 34-jarige coach, die een Duitse vader en Nederlandse moeder heeft. ,,Maar we hebben vorig jaar laten zien dat we in een week tijd zeer veel geleerd hebben. Dit seizoen hebben we op vele vlakken nog stappen gemaakt, dus ik denk dat we in één duel een goede kans maken om als winnaar van het veld te stappen.”

Volledig scherm Tommy Stroot, hoofdcoach van VfL Wolfsburg © AFP

Wolfsburg beschikt in Eindhoven over een compleet fitte selectie, met daarbij de Oranje-internationals Jill Roord, Dominique Janssen en Lynn Wilms. In de volle perszaal schoof ook Alexia Putellas aan, die na de naar eigen zeggen traumatische nederlaag in de finale van vorig jaar tegen Olympique Lyon zaterdag maar al te graag de trofee voor de tweede keer mee naar Barcelona neemt. Mocht het nodig zijn, dan kan de net van een kruisbandblessure herstelde sterspeelster de volle 90 dan wel 120 minuten meedoen.

Volledig scherm Alexia Putellas van FC Barcelona bij de persconferentie. Ze gaf aan 100 procent fit te zijn. © AP