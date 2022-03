Floor Vromans van Eindhovensche Golf: ‘Ik ben de oudste, de oma van het team’

Een-tweetjeNa de 18-0 zege op Wouwse Plantage verloor het vrouwenteam van Eindhovensche Golf, titelverdediger in de hoofdklasse, zaterdag met 7-11 van De Pan. Captain Floor Vromans (22) over haar liefde voor de sport en haar team.

Wat is jouw achtergrond in het golf?

,,Ik hockeyde altijd bij Oranje Zwart, daarnaast ligt GCC De Tongelreep. Daar gingen mijn vader en ik wel eens een balletje slaan. Op een gegeven moment ben ik overgestapt op het golfen. Na twee jaar serieus trainen, wist ik dat ik geen professional zou worden. Ik zag mezelf ook niet veertig uur per week trainen. Daarom ben ik naar Eindhovensche Golf overgestapt. Daar ben ik een echte clubspeler, iedereen kent elkaar.”

Over het nieuwe golfseizoen gesproken: hoe is deze van start gegaan?

,,Voorafgaand aan de start van het seizoen trainen we veel, ook mentaal. Je kan wel een goede swing hebben, maar als het in het koppie niet goed zit dan houdt het op. Vorig weekend hebben we onze eerste wedstrijd gespeeld. Die wonnen we met 18-0, de hoogste uitslag die je kan hebben. Dat was dus zeker een leuke aftrap.”

Hoe gaat dat precies in z’n werk, zo’n wedstrijd?

,,Je speelt twee keer op een dag. In de ochtend speel je twee tegen twee, in de middag één tegen één. Net zoals bij het tennis heb je dus een double en een single. Ons team bestaat uit zeven meiden tussen de 15 en 22 jaar. Ik ben de oudste, de oma van het team. De sfeer is altijd supergezellig. We zijn gedreven meiden, maar doen ook veel leuke dingen naast het golf. Daardoor krijg je dat echte teamgevoel. Wij zijn een groep vriendinnen. Dat willen we ook uitstralen.”

Is jullie team in de afgelopen coronajaren intact gebleven?

,,Er zijn twee goede speelsters gestopt, daar zijn nieuwe meiden voor in de plaats gekomen. Gelukkig zijn dat geen onbekende gezichten. De verhoudingen in ons team zijn daardoor wel veranderd. Je wordt namelijk op speelsterkte gezet. Iedere speelster heeft een handicap. Degene met de laagste handicap moet als eerste, de hoogste als laatste. Voorheen stond ik op plek zes, nu op plek twee. Dat is ook wel een keer leuk, wat verschuivingen in het team.”

Vind je het ook leuk om tijdens de individuele ronde voor je team uit te komen?

,,Zeker. Je strijdt met een soort eer, je wil je club niet tekort doen. Dat is eigenlijk best wel vreemd. Toch blijft het clubbelang in je achterhoofd zitten. Het is een soort stok achter de deur om extra je best te doen en alle punten binnen te halen. Dat is ook wat het zo leuk maakt om voor een club te spelen. Mijn prioriteiten liggen ook meer daar dan bij individuele wedstrijden.”

Het team van Eindhovensche Golf bestaat naast Floor Vromans uit Minouche Rooijmans, Jasmijn Villhaber, Daphne Zeedijk, Daphne Joore, Anouk Klarenbeek en Aemily Peeters.