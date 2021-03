Foutloze Lindsay van Zundert plaatst zich in bloedstollende afvalrace voor finale WK kunstschaatsen, en mogelijk ook voor de Olympische Spelen

Dankzij een foutloze korte kür heeft Lindsay van Zundert zich geplaatst voor de finale van het WK kunstrijden. De 16-jarige Etten-Leurse debutante kreeg van de jury in totaal 57.72 punten. Vooral haar technische score (32.22) was hoog. Voor de ISU is een top-24 notering op het wereldkampioenschap genoeg om mee te mogen doen aan de Olympische Spelen. De vraag is nu of Nederland haar in 2022 ook daadwerkelijk naar Peking stuurt.