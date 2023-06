Fraaie transfer voor Rúben Rodrigues uit Best na topjaar met heldenrol op Wembley

Met Notts County promoveerde Rodrigues vorige maand naar de League Two, het vierde en laagste profniveau van Engeland. Met 19 doelpunten en 15 assists was de Portugese spits, die op vierjarige leeftijd met zijn ouders in Best terechtkwam, belangrijk voor de ploeg uit Nottingham. Tijdens de finale om promotie op Wembley was hij eveneens van grote waarde door in de verlenging de 2-2 aan te tekenen. Ook in de daaropvolgende strafschoppenserie schoot Rodrigues raak namens de club die wordt gezien als de oudste professionele voetbalclub ter wereld.

Het contract van Rodrigues in Nottingham liep deze zomer af. De aanvaller doet nu een stap omhoog via Oxford United, waarmee hij op het derde niveau gaat spelen. Zes jaar geleden was Rodrigues nog actief in het eerste elftal van Wilhelmina Boys in Best. Later speelde hij voor Gemert en FC Den Bosch, maar een doorbraak op profniveau in Nederland bleef uit. Via Notts County kwam hij dus toch op het legendarische Wembley terecht.