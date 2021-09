Frederique van Hoof: van geen plek op de Spelen naar zilver in Tokio

De 20-jarige komt naar eigen zeggen ‘pas net kijken’ in het tafeltennis. Op 10-jarige leeftijd begon Van Hoof met tafeltennis bij TTV Stiphout. Door haar beperking (spasmes in haar linkerarm en -been) kon zij niet meer voetballen, wat ze voorheen het liefste deed. Tafeltennis was voor haar een logische keuze, ook omdat ze dit op school al vaker deed. Rond haar veertiende werd gevraagd of zij bij de Para-groep mee wilde trainen. ,,Dat wilde ik niet. Ik vond mezelf niet gehandicapt. Dat leek me niks. Tot een paar jaar later, toen ik Nederlands Jeugdkampioen werd in de Para-groep. Toen werd ik nog een keer gevraagd. ‘Weet je zeker dat je niet wil kijken of er meer in zit?’. Zo ben ik uiteindelijk in een regionaal trainingscentrum beland. Anderhalf jaar later ben ik de topsport ingerold.’’

In 2019 begon Van Hoof dan eindelijk met het topsportprogramma van de Nederlandse Tafeltennisbond. Haar voornaamste doel was destijds de Spelen in Parijs halen. Tot drie maanden geleden, toen dat helemaal veranderde. ,,Door corona waren de Spelen in Tokyo één jaar uitgesteld. Daardoor had ik ook weer een jaar extra ervaring kunnen opdoen en veel kunnen trainen. Afgelopen mei belde mijn coach ineens op. Ze wilden een Wildcard gaan aanvragen omdat ze dachten dat Kelly en ik een goed team zouden zijn. En omdat het een supertoffe ervaring is in de aanloop naar Parijs. Het vele trainen had dus z’n vruchten afgeworpen.’’

Doel

Van Hoof weet nog te vertellen dat ze haar coach enigszins verbaasd aanhoorde. ,,Ik dacht meteen: ‘Huh, een Wildcard? Tokio? Maar dat kan toch helemaal niet?’’. Nou, blijkbaar dus wel. Eind juni kreeg ik te horen dat ik mee mocht.’’ Wat daarop volgde was een periode die volgens de tafeltennisser in een stroomversnelling ging. De Helmondse zou enkel- én dubbelspel gaan spelen, samen met haar teamgenote Kelly van Zon. ,,Op het solotoernooi heb ik een game gewonnen tegen de nummer twee van de wereld. Ik heb daar echt goed spel kunnen laten zien. Dat was uiteindelijk ook mijn doel. Daar ging ik dan ook voor in het dubbelspel met Kelly. Maar dat liep heel anders dan verwacht.’’

Sterker nog; het dubbelspeltoernooi verliep boven verwachting goed. Het koppel kwam zelfs tot de finale tegen China, waar ze donderdag een zilveren medaille wisten te bemachtigen. ,,We gingen er natuurlijk vol voor, maar van tevoren hadden wij nooit verwacht dat we het zo ver zouden schoppen. Deze Spelen voelden dan ook echt als een bonus. Ik wist pas heel laat dat ik mocht gaan. Toen is alles zo snel gegaan, dat ik nu pas begin te beseffen wat ik de afgelopen weken heb gedaan. Het toernooi zit erop en we hebben gewoon zilver. Dat is heel bizar. Het is wel jammer dat mijn ouders er door corona niet bij konden zijn. Je mist ze wel op zo’n belangrijk moment in je carrière. Ik ben nu stiekem wel blij dat ik over twee dagen naar huis mag.’’

Parijs

Over drie jaar hoopt Van Hoof in Parijs te staan. Hoe ze daar tegenaan kijkt? Dat durft de Helmondse nog niet te zeggen. Voor nu zit haar hoofd nog helemaal in Tokio. ,,Het klinkt in mijn hoofd nog zo ver weg. Ergens zit je met je hoofd al wel in Parijs. Je wil natuurlijk dingen meenemen van deze Spelen. Maar voor nu zit ik nog helemaal in het hier en nu. Ik hoop hoe dan ook dat ik er mag staan. En dat mijn familie er dan wel bij kan zijn, natuurlijk.’’