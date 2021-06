Ga er maar aan staan: eerste echte wedstrijd bij de beloften is voor Jordy Vermeulen het NK wielrennen

In feite gaat het NK wielrennen voor Beloften dus jouw eerste grote wedstrijd worden?

,,Eigenlijk wel ja. Ik ben in 2018 begonnen met het rijden van wedstrijden, om te kijken of ik het leuk vond. Een jaar later heb ik vooral recreantenwedstrijden gereden in de regio. Vorig jaar had ik voor het eerst een wedstrijdlicentie, maar dat seizoen viel door corona in het water. En dit jaar heb ik wel een trainingswedstrijd gereden, maar zaterdag (vandaag, red.) is het ‘voor het eggie’.”