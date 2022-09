Gaat droom FC Eindhoven Vrouwen werkelijkheid worden? ‘Besef is er dat er nog veel werk verzet moet worden’

De vrouwenafdeling van FC Eindhoven is volop in ontwikkeling. Een plaats in de eredivisie is het ultieme doel. Wordt dit werkelijkheid of blijft het bij een fata morgana?

,,De ambitie binnen de vrouwentak van FC Eindhoven/AV is er absoluut”, weet oefenmeester Ivo Veltrop (40), die aan de vooravond staat van zijn eerste seizoen als eindverantwoordelijke. ,,We beseffen dat er nog veel werk verzet moet worden. Momenteel is het opleiden van meisjes topprioriteit, samen met het strijden om de titel op het hoogste amateurniveau. Dan volgt mogelijk de eredivisie. Dit alleen als de gehele organisatie er klaar voor is.”

Een meerjarenplan wordt momenteel uitgewerkt. ,,De proftak van FC Eindhoven ziet het belang van vrouwenvoetbal in en de onderlinge samenwerking krijgt steeds beter vorm. Op de achtergrond is de laatste jaren hard gewerkt om een professionele opleiding neer te zetten. Dat is belangrijk zodat we ook onze eigen speelsters opleiden. We staan heel goed aangeschreven. We zijn hét opleidingscentrum van Zuid-Nederland. Jonge speelsters komen van heinde en verre.”

Volledige focus

De eerste resultaten moeten dit seizoen zichtbaar worden. Veltrop: ,,Ik heb de luxe dat Sandra Swinkels (zijn voorgangster red.) iets op de kaart heeft gezet. Onze teammanager Frits Hallink regelt alles rondom het team waardoor wij onze volledige focus op prestaties kunnen houden.”

Meestrijden om de titel is het doel. ,,Of het reëel is, weten we nog niet. We hebben veel nieuwe speelsters ingepast waardoor het nog niet perfect loopt. Als de automatismen erin geslepen zijn, is deze groep niet te stoppen.”

De Nederweerter trainde vier jaar SV Someren Vrouwen. Na FC Eindhoven wil de coach nog wel eens kijken waar zijn plafond bij de heren ligt. ,,Persoonlijk heb ik met FCE de top behaald binnen het vrouwenvoetbal en ga er alles aan doen om de doelstellingen van FC Eindhoven te realiseren. Over een volgende stap denk ik nog niet na.”

Grove fouten

Dat er nog altijd sceptisch over vrouwenvoetbal wordt gedacht weet Veltrop als geen ander. ,,Misschien terecht als je alleen naar een poulefase op een WK of Afrika Cup kijkt waar grove fouten zich opstapelen en het niveau bedenkelijk is. Veel landen nemen het vrouwenvoetbal daardoor niet serieus. Dat blijft helaas bij veel mensen hangen.”

Andere tijden komen er aan. ,,We moeten eens ophouden om vrouwenvoetbal te vergelijken met dan van de mannen. Dit gebeurt nergens zo erg als hier. Natuurlijk moeten vrouwen het fysiek afleggen tegen mannen, maar op puur technisch en tactisch vlak kan er nog veel van ze worden geleerd.”