Gebroeders Bax verdelen de prijzen in ‘achtertuin’ Lommel

Pakweg vijftien kilometer is het vanaf zijn woonplaats Bergeijk naar het circuit in Lommel. Voor regerend wereldkampioen Etienne Bax was de derde Grand Prix in de strijd om de wereldtitel zijspancross afgelopen weekend dus een thuiswedstrijd. Toch was het zijn jongere broer Robbie die in zijn ‘achtertuin’ met de overwinning aan de haal ging.