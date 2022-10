Gebroeders Jurrius houden van het buitenleven, maar zijn op zaterdag in de zaal en brengen daarmee hun vader misschien in de knoei

Wat doe je als je op zaterdag een volleybalwedstrijd hebt, maar het familiebedrijf juist dan elke helpende hand hard nodig heeft bij het plukken, verwerken en verkopen van appels? Jelle lacht. ,,Wij komen er niet mee in de knoei, ons pap misschien wel. Een teamgenoot werkt er ook nog, dus dan heeft-ie opeens drie mensen minder.”

Wekelijks dilemma

Het is een wekelijks dilemma bij de familie Jurrius. Uitgerekend op zaterdag is het fruitteeltbedrijf de hele dag open voor de verkoop. Dan helpen de broers met maaien, sorteren en verkopen. En natuurlijk: het plukken van fruit. Eigenlijk helpen ze met alle benodigde klusjes. ,,We zijn opgegroeid in het buitengebied”, zegt Martijn. ,,We waren altijd buiten bezig, zaten nooit binnen.”

Het roept de vraag op waarom de broers aan een zaalsport doen. Jelle begon op zevenjarige leeftijd bij volleybalclub Polaris, Martijn werd als zesjarige het jongste lid van de vereniging. ,,Ga maar volleyballen, zei ons mam toen we klein waren”, vertelt Martijn. Ze waren de eerste volleyballers in de familie.

Andere sporten

Jelle probeerde het nog even als tennisser, maar wilde een teamsport. De 2,06 meter lange Martijn had even interesse in basketbal, maar bleef bij het volleybal. Dit seizoen spelen de broers voor het eerst bij elkaar in het team, bijna vijftien jaar nadat ze bij Polaris gingen.

De broers studeren aan de Hoge Agrarische School en willen later net als hun vader een eigen bedrijf. Jelle is al hovenier, een dankbaar en noodzakelijk beroep. ,,Buiten werken is mijn hobby”, vertelt hij. ,,Als ik geen school had gehad, zou ik nog meer buiten zijn geweest.”

Jelle en Martijn zien dat volleybalverenigingen als Polaris, met vooral leden uit de omgeving, het zwaar hebben. Ze zijn blij dat de sport tegenwoordig meer tv-aandacht krijgt. Jelle: ,,Toen het WK rugby ooit op tv kwam, kreeg ik daar ook interesse in. Als volleybal meer op tv wordt uitgezonden, heeft dat aantrekkingskracht.”

Veerkracht

Tegen het Limburgse Tupos werd zaterdag voor de vijfde keer op rij gewonnen, maar het ging moeilijker dan de uitslag doet vermoeden. De eerste set leek verloren te gaan, maar mede dankzij zes opeenvolgende punten in de slotfase ging de set met 28-26 naar de Helmonders. Ook in de laatste set moest Polaris terugkomen van een achterstand. Het werd uiteindelijk 4-0 (28-26, 25-15, 25-21, 25-22). Jelle: ,,Veerkracht is het sleutelwoord.”

Na vijf wedstrijden staat Polaris bovenaan in de tweede divisie D. Alleen nummer twee Jokers heeft minder sets tegen gekregen. ,,We willen in de top drie eindigen”, vertelt Jelle. Martijn kijkt enigszins verrast om. Top drie? ,,Dat is ons streven, hè”, voegt Jelle er lachend aan toe. Het kost wat bedenktijd, maar dan sluit Martijn zich toch aan bij zijn broer. ,,Ja, top drie is wel realistisch.”