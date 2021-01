Gebroeders Van de Laar moeten na zeven deelnames Dakar via televisie volgen

Busch en Steenber­gen veroveren plekken in Olympische estafette­ploeg

6 december De in Eindhoven trainende zwemsters Kim Busch (22) en Marrit Steenbergen (20) hebben afgelopen weekend in Rotterdam een plek in de olympische estafetteploeg veroverd. Samen met Ranomi Kromowidjojo (30) en Femke Heemskerk (33) zullen zij normaal gesproken de 4x100 meter vrije slag zwemmen op de Olympische Spelen in Tokio.