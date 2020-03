Geen bekerkraker, kampioenschap én promotie voor Apollo of play-offs voor PSV Handbal

,,Heel erg zonde, we zijn er best een beetje ziek van”, is handballer Rob van der Linden (25) van Apollo uit Son heel eerlijk. Met nog drie duels te spelen was Apollo koploper in de tweede divisie en lag het op koers voor promotie naar de eerste divisie. ,,De laatst gespeelde wedstrijd tegen Feyenoord wonnen wij, Witte Ster liet punten liggen waardoor wij de koppositie overnamen. Er zouden nog spannende weken aankomen met als laatste wedstrijd de kampioenswedstrijd in een rechtstreeks duel tegen Witte Ster”, legt Van der Linden uit.