Geen Eindhovense finale bij NK 9-ball in Berlicum; Saris verliest thriller van Van den Berg

Veel Eindhoven­se inbreng bij NK poolbil­jart in Berlicum; prijzenpot van 25.000 euro

Het NK driebanden is nog maar net achter de rug in d'n Durpsherd in Berlicum, of het volgende toernooi staat al op het programma: het NK poolbiljart. Donderdag zijn de kwartfinales in de twee spelsoorten waarin nu wordt gespeeld: 8-ball en 9-ball.

4 mei