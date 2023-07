Geen fooi meer voor Eindhovense hardloper Casper van der Putten

NK atletiekCasper van der Putten (28) uit Eindhoven loopt de 1500 meter almaar sneller. Dat is voor hem het logisch gevolg van zijn inspanningen. De maaltijdbezorger van weleer neemt dit weekeinde deel aan de NK atletiek in Breda.

Zijn pr op de 1500 meter bedraagt sinds eind juni 3.41,97 minuten. Dat is bijna 16 seconden langzamer dan het wereldrecord van Hicham El Guerrouj, die 25 jaar (!) geleden in Rome 3.26,00 minuten deed over de 1500 meter. Maar Van der Putten haalt met enige regelmaat seconden af van zijn beste tijd. Zo liep hij vorig jaar in de series van het NK 3.44,47. ,,Ik dacht even dat het niet beter zou worden”, aldus de atleet van de Eindhovense studentenatletiekvereniging Asterix. ,,Maar een jaar later is er weer bijna drie seconden af van mijn pr. Dat is eigenlijk ook logisch. Je stapelt jaar na jaar trainingsarbeid op. Als je jaren consequent traint, word je vanzelf beter.”

Is dat wel zo? Wat als je niet lekker in je vel zit? ,,Ik focus me op het plezier dat het hardlopen me geeft”, aldus Van der Putten. ,,Wanneer ik de afgelopen jaren geen zin had in een wedstrijd, liep ik ’m niet. Als je dan wel meedoet aan een wedstrijd, ben je gemotiveerd, heb je er veel zin in. En wanneer je de sport op mijn manier bedrijft, verlies je de motivatie ook niet snel.”

Zo gezond mogelijk ouder worden

Hij studeerde vorig jaar af aan Fontys Hogescholen. De hardloper behaalde zijn master in healthy aging professional. ,,Het gaat over een nieuw onderzoeksgebied”, zegt Van der Putten. ,,We leven steeds langer, maar niet per se gezonder. Dat kan problemen opleveren. Er komt steeds meer druk te staan op de gezondheidszorg. Ik onderzoek hoe je zo gezond mogelijk ouder kunt worden.”

Van der Putten dient binnenkort te vertrekken bij Asterix. ,,Want ik ben geen student meer”, zegt-ie. ,,Maar ik heb bij Asterix een prachtige tijd gehad. Het is een echte vriendengroep. We gingen elk jaar ter afsluiting van het seizoen naar Oostenrijk voor een trailrun. Zo’n dertig kilometer hardlopen in de natuur. Op en af. Je had erna drie dagen nodig om bij te komen van de spierpijn. Als ik in de bergen zou wonen, deed ik alleen nog aan trailrunning.”

Hij moet dus op zoek naar een andere club. Zijn gevoel gaat richting Running Team Eindhoven van Luc Krotwaar en Ton van Hoesel. ,,Ik wil me richten op de tien kilometer op de weg. Waarom? Simpel: ik voel dat ik toe ben aan een nieuwe uitdaging.”

Hij werkte voor en in de coronatijd als maaltijdbezorger. ,,Mooi om te doen”, zegt Van der Putten. ,,Vooral tijdens de lockdown. Je zoeft op je elektrische fiets door een verlaten stad. Dat heeft iets. Het enige dat steeds minder leuk werd: de fooien. Deze vormden een aardige bijverdienste vóór corona. Maar tijdens corona had je amper twee euro fooi in de week.”

Het Nederlands record op de 1500 meter is van Gert-Jan Liefers en megatalent Niels Laros: 3.32,89. Liefers liep dat 22 jaar geleden, Laros dit seizoen. Van der Putten kan er alleen van dromen. ,,Wacht effe”, zegt hij. ,,Ik droom niet over records. Het zou al mooi zijn als ik op het NK de finale haal. Dat is mijn doel.”