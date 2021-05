Geen glitter en glamour voor ‘Speedy Koen’: ‘Een sponsor vindt racen leuk, maar wil ook resultaat zien’

‘Speedy’ Koen Meuffels (26) wil wereldkampioen worden. De motorracer uit Someren staat morgen in Aragon aan de start van de eerste race in het WK Supersport 300.

De motorracewereld lijkt er een van glitter en glamour. In de pitlane vertoeven regelmatig filmsterren, zangers en andere entertainers. Maar de meeste coureurs moeten sappelen om een seizoen te kúnnen rijden. Zo ook Koen Meuffels.

Meuffels is één van de favorieten in de strijd om de WK-titel Supersport 300. De kleine (1.62 meter, 49 kilo) coureur heeft concurrentie van meerdere racers. Teamgenoot bij MTM Motosport Kawasaki -én regerend wereldkampioen- Jeffrey Buis is misschien zijn grootste concurrent. ,,We hebben getest in Barcelona, Misano en Aragon”, zegt Meuffels. ,,De ene keer was hij sneller, de andere keer ik. Maar in deze klasse zijn de onderlinge verschillen sowieso erg klein.”

Geen glitter en glamour

Meuffels beëindigde het vorige seizoen in majeur. Hij werd in Portugal tweede in de eerste race van twee races. Hij wist de seizoensafsluiter zelfs te winnen. ,,Goed voor het zelfvertrouwen”, zegt ie. ,,Ook met het oog op de sponsoring. Negentig procent van het publiek denkt dat het racewereldje er eentje van glitter en glamour is. Voor de meeste coureurs gaat die vlieger niet op. Je moet kei- en keihard werken. Op het circuit en daarbuiten. Ik krijg geen salaris, terwijl een seizoen racen ongeveer 70.000 euro kost. Dat bedrag moet ik zelf ophoesten.”

Over de streep trekken

,,Je dient dus sponsors aan te trekken. Als je ze eenmaal hebt, moet je ze zien vast te houden”, gaat Meuffels verder. ,,Dat is niet altijd even makkelijk, zeker niet in deze coronatijd. Maar ik ben gezegend met mijn sponsors. De afgelopen jaren was Fortron mijn hoofdsponsor. De eigenaar verkocht zijn bedrijf, maar hij heeft nog wel gezorgd voor een nieuwe hoofdsponsor: SVE Group. Geweldig. Een sponsor vindt racen leuk, maar wil op een gegeven moment wel resultaat zien. Terecht. Dan is het lekker om zo’n laatste race te winnen. Een dergelijke zege kan een eventuele sponsor over de streep trekken.”

Hij werkt al acht jaar voor Telecombinatie Asten. Vooral in de winter, als er niet geracet wordt. Het geld heeft ie ook nodig, want corona pleegt een extra aanslag op zijn portemonnee. ,,Voor je een land inreist, krijg je een PCR-test. De meest uitgebreide variant ervan. En je hebt ook nog eens een reiscertificaat nodig. Ben je 140 euro kwijt. Of iets minder in wat andere landen. Maar je betaalt weer als je terug naar huis gaat. De papieren zijn slechts 72 uur geldig. Voor een raceweekeinde ben je een dag of vijf op pad. Tien à vijftien weekeinden keer -pak ‘m beet- 250 euro. Tel ik de testdagen niet eens mee. Dat zijn serieuze bedragen voor mij.”

Het uiteindelijke doel

Hij wil dit seizoen wereldkampioen worden in de Supersport 300. ,,De WK-titel zit er ook in”, zegt Meuffels. ,,Maar het is moeilijk, want de verschillen zijn miniem. Je hebt geluk nodig, en je moet goed uitkijken. Er zitten meestal flink wat rijders in de kopgroep. De kans op een tik, dat je letterlijk aan de kant wordt geschoven, is groot. Ja, ik weet hoe ver je kunt gaan. Maar er zijn er, die een plank voor hun kop hebben. Als het vizier sluit, gaat bij hen het verstand op nul.”

Meuffels wil na dit seizoen een trede hoger, richting de 600 cc. ,,Moet ik dit jaar wel een paar races winnen”, zegt hij. ,,En constant presteren. Mijn uiteindelijke doel? Het WK Superbike.”