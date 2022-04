Geen hoofdklassefinale voor korfballers DSC: ‘Gevoel van teleurstelling, maar ook trots’

Het zaalseizoen van de korfballers van DSC is voorbij. De Eindhovense ploeg verloor in de tweede ronde van de play-offs ook het uitduel van HKC. In Hardinxveld-Giessendam werd het zaterdagavond 20-19. ,,En dat is flink balen”, reageerde coach Tjeerd Kooiman.

De eerste wedstrijd uit deze best-of-three-ontmoeting, met als inzet de hoofdklassefinale, ging thuis al met 16-18 verloren. Ook zaterdag was het wederom close en de nederlaag volgens Kooiman onnodig. DSC startte furieus en stond na elf minuten spelen op een 0-6 voorsprong. ,,Het is zuur dat we ze terug laten komen in de wedstrijd. Een kopie van de wedstrijd van afgelopen dinsdag”, zag Kooiman vanaf de kant.

De Eindhovense coach begon met Jessie Heuveling uit Luyksgestel in de startopstelling. ,,Een tactische keuze, die aanvallend erg goed heeft uitgepakt. Hoewel het verdedigend in de tweede helft zwaar was, ben ik erg tevreden over hoe zij haar basisdebuut heeft gemaakt. Erg knap.” Ook de na haar zwangerschapsverlof teruggekeerde Anne de Kok stond vanaf het eerste fluitsignaal binnen de lijnen. Bij de mannen speelde Thije Antheunisse een sterke wedstrijd en viel ook Guido Brekelmans met zijn rebounds onder de korf op.

Veerle Havelaar plaaggeest van DSC

Bij rust was de marge door HKC gehalveerd tot drie: 9-12. In de tweede helft ontpopte de lange Veerle Havelaar zich tot plaaggeest van DSC. Van een afstand wist zij in een bomvolle sporthal De Dok de korf voor HKC makkelijk te vinden. DSC deed te weinig met strafworpen en vrije worpen en met nog acht minuten op de klok stond de ploeg van Kooiman voor het eerst achter: 18-17. DSC, dat Pia Donkers nog geblesseerd zag uitvallen, trok in deze spannende wedstrijd vervolgens aan het kortste eind: 20-19.

,,Het gevoel dat overheerst is teleurstelling, maar ook trots. Op hoe ver we zijn gekomen met deze selectie. En zeker ook op de supporters, die waren de afgelopen twee weken geweldig. We zitten nu in een volle bus terug naar Eindhoven de sfeer zit er toch goed in”, aldus Kooiman. ,,Onze doelen zijn bereikt dit zaalseizoen. We zijn supertevreden met het behalen van de tussenklasse.” Dat is het nieuwe niveau tussen de league en de hoofdklasse waarvoor DSC zich met de winst op AW.DTV in de eerste ronde van de play-offs kwalificeerde.

Deel twee van het veldseizoen komt er nu aan. DSC is buiten de ongeslagen koploper in de hoofdklasse B. Kooiman: ,,Op het veld gaan we lekker door met het winnen van wedstrijden en dan gaan we van week tot week bekijken of promotie erin zit!”