Geen titel voor OEC, maar de Helmondse korfbalclub krijgt er wel een team bij, nu nog een kunstgrasveld

Een titel zit er dit seizoen niet in voor de korfballers van OEC. Concurrent Attila won het onderlinge treffen en gaat met kampioenschap in de vierde klasse F aan de haal. Geen prijs voor de 90-jarige vereniging uit Helmond, maar de club is groeiende.

Met drie treffers verschil moest OEC van de Eindhovense studenten winnen om de concurrent op de voorlaatste speeldag te achterhalen. Het verschil was voor de wedstrijd van zaterdag twee punten. En OEC verloor de eerste wedstrijd tussen beide gemengde teams met drie doelpunten verschil. ,,We hebben er tot de laatste minuut voor gestreden, maar helaas is het niet gelukt”, baalde aanvoerster Iris Kweens.

Voor rust was het verschil even drie doelpunten in het voordeel van OEC. De gewenste marge was bereikt, maar de thuisploeg kon die niet vasthouden. De gasten kwamen langszij en trokken in de slotfase het duel naar zich toe: 15-17. ,,We hebben een jong team en we mogen trots zijn dat we zo ver zijn gekomen.”

Naast het veld is de vereniging groeiende. Komend seizoen komt er een vijfde team bij de senioren bij. Het eerste damesteam van Midako uit Mierlo, dat midweeks speelt, sluit aan bij OEC en wordt komend seizoen het tweede midweekse team van de vereniging uit Helmond.

Het team zat krap in de speelsters en wilde niet meer iedere week stressen Emiel van Lieshout, voorzitter OEC

,,Ze hebben gevraagd of ze bij ons konden spelen”, zegt OEC-voorzitter Emiel van Lieshout. ,,Het team zat krap in de speelsters en wilde niet meer iedere week stressen of ze wel genoeg speelsters hadden om te kunnen spelen. Bij ons kunnen ze samen blijven spelen, want dat wilden de speelsters graag. Daarnaast is er de garantie dat ze uit andere teams kunnen putten als dat nodig is.”

Flexpool

Ook maakt OEC sinds dit seizoen gebruik van een flexpool. Daarin zitten korfballers die niet meer wekelijks willen of kunnen spelen, maar wel af en toe nog mee willen doen. ,,Daar zijn we dit seizoen mee begonnen. Op die manier blijven ze toch betrokken en op de club komen. Het is een succes. Er staan tien mensen op de lijst en als een team een speler nodig heeft wordt er gebeld of er iemand beschikbaar is.”

Negentig jaar

De jubilerende vereniging bestaat dit jaar negentig jaar en heeft tussen de 180 en 190 leden. Met de nieuwe aanwas erbij gaat dat richting de tweehonderd. Komend seizoen zijn er bij de senioren drie gemengde teams die spelen in het weekend en twee damesteams die midweeks in actie komen. Ook zijn er één of meerdere jeugdteams in de verschillende leeftijdscategorieën.

Kunstgras

Thuis worden de wedstrijden gedurende het veldseizoen gespeeld op een natuurgrasveld. OEC vormt daarmee een uitzondering volgens Van Lieshout. ,,Bij uitwedstrijden spelen we altijd op kunstgras. Je zou kunnen zeggen dat we een thuisvoordeel hebben, maar we zouden zelf graag ook kunstgras krijgen. Ons veld is hobbelig, er zitten kuilen in. Het is blessuregevoelig en niet aantrekkelijk voor spelers van buitenaf.”

OEC heeft er wel contact over met de gemeente Helmond. ,,De gemeente wil afwachten tot er duidelijkheid is over de plannen over De Braak, dat begrijp ik. Alleen tegen de tijd dat die plannen zijn gerealiseerd is een groot gedeelte van een kunstgrasveld ook al afgeschreven. Het veld wordt wegens een groeiende vereniging alleen maar zwaarder belast. We kunnen dus eigenlijk niet wachten.”

De gemeente Helmond laat weten dat het het kunstgrasveld meeneemt bij de plannen voor de ontwikkeling van De Braak Fase 2B.