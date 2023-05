Geldropse fietscrosser Casper Pipers (19) keek dood in de ogen en wil in 2028 naar Spelen van LA

Hij werd zondag in Valkenswaard tweede in de gezamenlijke BMX-finale voor elite mannen en beloften U23. Casper Pipers (19) uit Geldrop fietst om olympiër te worden. Maar zonder een cruciale beslissing van een Duitse arts, had-ie niet eens meer kúnnen fietsen.

De baan van fietscrossclub Lion d’Or heeft deze zondag te maken met onder meer zon, regen en onweer. Vooral op de startheuvel is het soms uitkijken geblazen. Pipers heeft geluk: hij rijdt in zijn heats telkens op een droge baan.

De crosser woont en traint twee jaar op Papendal. Hij behoort tot TeamNL, dat met een kleine ploeg naar Valkenswaard is afgereisd. In totaal verschijnen er in de verschillende klassen ongeveer 700 deelnemers aan het vertrek. Voornamelijk jeugdcrossers, eliten zijn nauwelijks op komen dagen. ,,Deze wedstrijd stond aanvankelijk ook niet op mijn programma”, zegt Pipers, van wie je de naam uitspreekt als die van de aardappels. ,,Maar dit is mijn thuisbaan. Ik ben al veertien jaar lid van Lion d’Or.”

Quote Ik had twee liter bloed verloren, vanaf 2,5 liter is het gedaan Casper Pipers (19), bmx’er uit Geldrop

Toen hij 15 was, ging Pipers met zijn ouders een dagje naar Winterberg. ,,Beetje downhillen”, zegt hij. ,,Heel leuk, maar ik viel. Pijn in de buik, ik dacht aan een kneuzing. Ik ben naar beneden gefietst, daarna met de lift weer naar boven gegaan. Mijn ouders zagen dat het niet goed was met mij, dat ik naar het ziekenhuis moest. Een aanwezige Duitse arts wilde me niet in een ambulance laten vervoeren. Er werd een traumahelikopter ingeschakeld. Eenmaal in het ziekenhuis, bleek dat dat een cruciale beslissing was geweest. Een rit met de ambulance zou te lang geduurd hebben. Er was een nier gescheurd. Ik had twee liter bloed verloren, vanaf 2,5 liter is het gedaan.”

Pipers lag na het ongeluk twee weken in het ziekenhuis. En de revalidatie nam maanden in beslag. ,,Je loopt een trainingsachterstand op”, zegt de BMX’er, die op Papendal getraind wordt door ex-Valkenswaardenaar Rob van den Wildenberg. ,,Daar moet je mee dealen. Niet zeuren, maar poetsen. Als je opgroeit met twee oudere broers, dan leer je wat hard werken inhoudt. We maakten van alles een wedstrijdje. Daar word je ook sterker van. En ik ben door het ongeluk mentaal nóg sterker geworden.”

Tien jaar ouder

Pipers won onlangs in Tiel de tweede wedstrijd in de topcompetitie. Even ervoor schreef hij een Europa Cup-wedstrijd in Zolder op zijn naam. De enkele eliten die naar Valkenswaard zijn gekomen, rijden samen met de U23. Bij de elitevrouwen is er zelfs geen finale. Dave van der Burg, ook van TeamNL, klopt Pipers nipt in de eindstrijd. De Zuid-Afrikaan Tyler Klumper wordt derde. ,,Dave is tien jaar ouder”, zegt Pipers. ,,Hij heeft veel meer trainingsuren in de benen.”

Hij wil naar de Spelen. ,,Parijs 2024 komt te vroeg”, aldus Pipers. ,,Ik richt me op 2028, Los Angeles. Als ik dat haal, is alles mogelijk. Alle finalisten zullen perfect getraind zijn. In zo’n geval wint de mentaal sterkste, als er niks geks gebeurt. Downhillen? Dat heb ik sinds het ongeluk niet meer gedaan. Niet omdat ik er bang voor ben. Ik heb er gewoon geen tijd voor als topsporter.”