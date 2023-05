Geldropse golfster droomt van Solheim Cup: ‘Dat is het ultieme doel’

Golfster Anouk Klarenbeek strijdt dit weekend met het vrouwenteam van Eindhovensche Golf om het landskampioenschap. De spanning staat er vol op, maar het Geldropse golftalent heeft er vooral ontzettend veel zin in. ,,Het is alsof we op vriendinnenweekend gaan, maar dan net even anders.”

Die uitspraak zegt veel over de sfeer die er heerst bij het nog jonge vrouwenteam van Eindhovensche Golf. ,,De jongste speelster is net zestien geworden en de oudste is 27", zegt aanvoerster Anouk Klarenbeek (19). Zelf loopt ze al een paar jaar mee in het vaandelteam, waarmee ze twee jaar geleden al eens landskampioen werd. ,,Dat willen we natuurlijk graag herhalen. Ons doel is écht om kampioen te worden, voor minder doen we het niet.”

Eindhovensche Golf neemt het zaterdag in de kruisfinales op tegen Houtrak en bij een overwinning volgt zondag een clash met De Pan of Koninklijke Haagsche. ,,Allemaal goede ploegen’’, weet Klarenbeek. Maar: ,,Wij zijn met acht goede speelsters en hebben op één gelijkspel na alles ruim gewonnen in de reguliere competitie. We hebben elke wedstrijd benaderd alsof het een beslissingswedstrijd was, zodat we ook dit weekend met de juiste focus ingaan. Het wordt pittig, maar om landskampioen te worden moet je van iedereen kunnen winnen. Er zit genoeg vertrouwen in ons team en ik ben ervan overtuigd dan het gaat lukken.”

Geen toeval

Dat er zoveel jonge talenten bij Eindhovensche Golf rondlopen is geen toeval. Volgens Klarenbeek doet de club er veel aan om jeugdige spelers uit de regio aan te trekken en bovendien zijn de oefenfaciliteiten van hoog niveau. ,,Er zijn hier veel gelijkgestemden met hetzelfde doel’’, stelt Klarenbeek, die wekelijks 25 tot 30 uur bezig is met haar sport. ,,Daardoor ontwikkel je op deze plek ook een sociaal leven. In ons team komt het sportieve aspect en het sociale karakter op een hele mooie manier samen. We benaderen de wedstrijden en onze ontwikkeling heel serieus, maar er wordt ook veel gelachen.’’

Klarenbeek droomt ervan om uit te groeien tot golfprofessional en door te stoten naar de Ladies European Tour, het hoogste niveau van Europa. Daarvoor is nog een lange weg te gaan, beseft ze. ,,Vooropgesteld vind ik golf gewoonweg mega leuk. Ik haal met name heel veel plezier uit deze periode van het jaar, waarin er veel wedstrijden en toernooien worden gespeeld.’’ Zo staat ze volgend weekend op het Nederlands kampioenschap -21 jaar, waarbij ze mikt op een klassering bij de beste tien speelsters.

Om het verschil met haar concurrenten te maken, probeert Klarenbeek vooral slim te spelen. ,,Ik steek veel tijd in de voorbereiding van een wedstrijd en heb bij elke hole een duidelijk plan. Ook sla ik voor een vrouw behoorlijk ver, daar haal ik veel voordeel uit.’’ Haar ultieme droom is deelname aan de Solheim Cup, de vrouwelijke equivalent van de Ryder Cup waarin de beste golfprofessionals van Europa en Amerika het tegen elkaar opnemen. ,,Maar eerst dit weekend kampioen worden.”