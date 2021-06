Gelukkige Gajser wint, Herlings rijdt inhaalrace

Prado pakte de kopstart, zoals heel vaak gebeurt, voor teamgenoot Tony Cairoli. Gajser zat op de derde plek toen hij zijn machine naast die van Cairoli zette voor het ingaan van een bocht. De Italiaan zette de Sloveen even opzij, maar die kon daardoor juist profiteren van het stilvallen van Prado. De 20-jarige KTM-rijder kwam een hobbeltje tegen in een bocht waarbij iedereen achter hem in hetzelfde spoor moest wachten. Gajser reed buitenom naar de leiding en zag vervolgens niemand meer terug.

Van de Moosdijk knap naar P3

Roan van de Moosdijk is sterk begonnen aan zijn weekend in Rusland. Na een tweede tijd in de kwalificatietraining leek hij een matige start te maken. De Eindhovenaar moest van zijn gas voor de eerste bocht en kwam in het gedrang terecht. Maar door bekeken de eerste bocht door te rijden kwam hij als tweede over het meetpunt, waar de ongenaakbare Tom Vialle de leiding had gepakt. Vervolgens moest de Kawasaki-rijder alleen nog Ruben Fernandez voor zich dulden, terwijl hij teammaat Mathys Boisrame wist te verschalken. De 16-jarige Kay de Wolf (Eersel) pakte in zijn debuut een uitstekende tiende plek.