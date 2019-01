Gemengde gevoelens bij De Rooy na achtste etappe Dakar Rally: ‘Mijn eigen stomme fout’

Sotnikov werd zo de winnaar van de dag en nam de koppositie over van Nikolaev, die bijna een uur vastzat in de duinen. Ook De Rooy kwam in de problemen, maar hij kon na een vertraging van een kwartier weer door. ,,Dat was mijn eigen stomme fout”, zo stak De Rooy de hand in eigen boezem. ,,Voor een duinenetappe pak ik altijd een pilletje tegen wagenziekte, maar die was ik vergeten, dus ik was misselijk.” Toch wist De Rooy naar eigen zeggen dat hij goed zat, omdat het lang duurde voor de volgende truck kwam. ,,We hadden de auto zelf al bijna los toen de Maz kwam. Die heeft me het laatste rukje gegeven.”