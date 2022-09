Geplaagd FC Eindhoven omzeilt lastige klip; ondanks blessurespook toch winst bij rivaal ASV Lebo

De ploeg van coach Jan Vogels kwam in Amsterdam behoorlijk gehavend aan de aftrap. Net als vorige week in het verloren duel om de Supercup tegen Hovocubo (2-1 nederlaag) was de ziekenboeg weer rijkelijk gevuld. De Eindhovense formatie miste de geblesseerden Oualid Saadouni, Ayoub Boukhari, Zakaria Amrani, Dennis van den Eijnden en Marwan Rebbah. Topschutter Saïd Bouzambou keerde terug van een schorsing. Ondanks een ware blessureplaag hielden de Eindhovenaren de stand tot aan de rust op 0-0.

Na de pauze kwam de ploeg van coach Jan Vogels beter in haar spel. Said Bouzambou tekende in minuut 24 voor de 0-1 voorsprong. Via de jeugdige Gerben Sozeyedio werd het even later 0-2. De Eindhovenaren hielden daarna ondanks de vele kwetsuren verrassend goed stand. Uiteindelijk viel de aansluitingstreffer van de Amsterdammers twee minuten voor tijd: 1-2.