Geraldo Holzken zet ongeslagen reeks voort in Alanya: ‘Voor herhaling vatbaar’

,,Ik ben trots op mezelf”, schrijft Holzken junior. Ondanks dat hij acht tellen kreeg in de tweede ronde, wist hij het gevecht in een extra ronde alsnog te beslissen. ,,Ik heb slim gevochten, mijn tegenstander zat zonder zuurstof.” Vader Nieky Holzken coachte zijn zoon in de tot kickboksarena omgebouwde discotheek in de Turkse badplaats. Organisator FFC zit al een tijdje achter de pupillen van Team Holzken aan. ,,We zijn super ontvangen en alles was goed geregeld. Het is zeker voor herhaling vatbaar”, zegt Holzken, die al eens eerder met zijn team in Turkije was.