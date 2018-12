Gerwenaar Piet Rooijakkers in technische staf Team Sunweb

Rooijakkers reed van 2006 tot en met 2010 voor Skil-Shimano, de voorloper van Sunweb. De 38-jarige deed in 2009 mee aan de Tour de France, waar hij moest opgeven na een val in de ploegentijdrit.

,,Zijn ervaring als profrenner zal een voordeel zijn, maar ook zijn tijd buiten het wielrennen maakt dat hij in staat zal zijn om onze onderzoeksprojecten te leiden”, zegt Spekenbrink. ,,Piet was een van de eerste wielrenners in ons team en het is geweldig om hem na al die jaren terug aan boord te hebben.”